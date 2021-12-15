«Оседлость» и зарплата: Названы причины кадрового голода в России
В России действительно наблюдается дефицит кадров, который вряд ли исправится в ближайшее время, подтвердила профессор кафедры экономики труда РУТ.
Нехватка рабочих рук в стране может быть вызвана маленькими зарплатами и нежеланием россиян работать вахтовым методом, рассказала профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
Ранее аналитики заявили о сильнейшем с 2014 года дефиците на российском рынке труда. При этом о нехватке работников заявили такие регионы, как Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская области, Краснодарский и Приморский край, Татарстан, тогда как в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Тыве и ряде других российских республик дефицита не обнаружилось.
«Проблема в заработной плате. Даже в системе наших монополистов типа РЖД, в малых городах, где железная дорога – это единственное градообразующее предприятие, это непривлекательно для молодежи из-за невысоких заработных плат. Пытаются удержать предоставлением преференций в виде соцпакета, обучения, развития. Часть регионов не нуждается в рабочих руках, потому что нет предложений по работе. В кавказских республиках распространена практика вахтового метода, когда молодежь, получив образование и не имея дома работы, приезжает в другие регионы работать на стройках, на заводах. Они готовы на тяжелые условия труда, без сна, без отдыха, потому что возвращаться хоть в Чечню, хоть в Дагестан неэффективно. Это трагедия, по-другому даже не скажешь. Это молодые люди с образованием, они должны заниматься саморазвитием, обзаводиться семьями, а вместо этого ездят вахтовым методом работать на малоквалифицированных специальностях, снимают углы, общежития. Это деморализует, отсутствие перспективы чревато уходом в депрессию, всё это сказывается на общем состоянии здоровья», - объяснила Самраилова.
При этом, по мнению профессора, работодатели будут до последнего откладывать повышение зарплаты специалистам.
«Заработная плата повышаться не будет. Всё равно есть определенная дельта, люди всё равно приезжают из регионов, какие-то корочки имеют, но обрести занятость не могут. Даже вот взрыв на шахте в Кемеровской области, мы все были свидетелями этой катастрофы. Там предложений других нет для молодежи, они снова готовы идти в шахту. Будущее за вахтовым методом, позволяющим людям отработать месяц, а потом месяц находиться дома, занимаясь другими видами деятельности для получения дополнительного заработка для семьи. Но вахтовый метод менее привлекателен в силу климатических условий. Возможно, у нас есть форма оседлости в сознании, мы привязаны к своим приватизированным квартирам, существует страх перед неопределенностью. Выходцы их Средней Азии этот страх преодолевают в силу трудных экономических обстоятельств, с пониманием того, что это позволяет выживать, давать образование детям», - добавила она.
Безработица в Российской Федерации в октябре этого года осталась на уровне исторического минимума в 4,3% трудоспособного населения. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Впервые такой показатель был зарегистрирован в августе 2019 года.
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