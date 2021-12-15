«Оседлость» и зарплата: Названы причины кадрового голода в России

Нехватка рабочих рук в стране может быть вызвана маленькими зарплатами и нежеланием россиян работать вахтовым методом, рассказала профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова Telegram-каналу «Радиоточка НСН»

Ранее аналитики заявили о сильнейшем с 2014 года дефиците на российском рынке труда. При этом о нехватке работников заявили такие регионы, как Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская области, Краснодарский и Приморский край, Татарстан, тогда как в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Тыве и ряде других российских республик дефицита не обнаружилось.