Президент федерации мигрантов: Экономика России рухнет без мигрантов
Вадим Коженов подчеркнул, что на данный момент количество мигрантов в РФ приближается к девяти миллионам.
На сегодняшний день количество мигрантов в России составляет 10% от трудового населения, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«На мой взгляд, экономика не может сейчас обойтись без мигрантов. Я это крайне просто объясню, у нас недавно была оценка МВД, что у нас семь миллионов мигрантов, мы считаем, что где-то восемь-девять. Это 10% трудового населения государства, это огромная цифра. Если сейчас их как-то убрать каким-то волшебным образом, мне кажется, многие сферы просто рухнут. Понятно, что кто-то может сказать, зачем нам нужны курьеры, мы сами сходим в магазин, зачем нужны таксисты, мы доедем на автобусе. Если так рассуждать, можно что угодно заявлять, но на данный момент все эти миллионы людей трудятся, значит, их труд приносит свой результат, и просто так убрать из экономики не получится», - объяснил Коженов.
Число мигрантов среди дворников и других работников районных коммунальных служб в Москве необходимо сокращать. Об этом ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
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