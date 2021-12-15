Эксперты сообщили о сильнейшем с 2014 года дефиците на рынке труда

По данным экспертов, дефицит на рынке труда увеличивается с начала года по мере восстановления деловой активности. При этом в период с октября прошлого года по октябрь текущего потребность в сотрудниках выросла почти на четверть. В частности, в мае число открытых вакансий достигло 2,1 млн, этот показатель сохраняется на протяжении полугода.

Как отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, сейчас открытых вакансий вдвое больше, чем соискателей. В то же время безработица в России находится на историческом максимуме — 4,3%, и в экономике не хватает «рабочих рук». Эксперт связывает это с «демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста». Кроме того, ситуация на рынке труда усложнилась на фоне оттока трудовых мигрантов.

Как выяснили эксперты, наибольший дефицит специалистов наблюдается в Москве, Красноярском крае, Ростовской, Амурской, Иркутской, Московской областях. Также в сотрудниках нуждаются компании в Краснодарском крае, Приморье, Нижегородской области, Татарстане.

Менее всего новые работники нужны предприятиям Ненецкого и Чукотского автономных округов, Тывы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии. Дефицита сотрудников не испытывают компании республик Северного Кавказа: Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Чечни.

