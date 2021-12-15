Эксперты сообщили о сильнейшем с 2014 года дефиците на рынке труда
Дефицит работников наблюдается на российском рынке труда, летом и осенью нынешнего года компаниям не хватало около 2,2 млн сотрудников — нехватка оказалась максимальной с 2014 года. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным экспертов, дефицит на рынке труда увеличивается с начала года по мере восстановления деловой активности. При этом в период с октября прошлого года по октябрь текущего потребность в сотрудниках выросла почти на четверть. В частности, в мае число открытых вакансий достигло 2,1 млн, этот показатель сохраняется на протяжении полугода.
Как отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, сейчас открытых вакансий вдвое больше, чем соискателей. В то же время безработица в России находится на историческом максимуме — 4,3%, и в экономике не хватает «рабочих рук». Эксперт связывает это с «демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста». Кроме того, ситуация на рынке труда усложнилась на фоне оттока трудовых мигрантов.
Как выяснили эксперты, наибольший дефицит специалистов наблюдается в Москве, Красноярском крае, Ростовской, Амурской, Иркутской, Московской областях. Также в сотрудниках нуждаются компании в Краснодарском крае, Приморье, Нижегородской области, Татарстане.
Менее всего новые работники нужны предприятиям Ненецкого и Чукотского автономных округов, Тывы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии. Дефицита сотрудников не испытывают компании республик Северного Кавказа: Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Чечни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- В СК подтвердили задержание собственника шахты «Листвяжная»
- Эксперты сообщили о сильнейшем с 2014 года дефиците на рынке труда
- В МИД осудили заявления Белого дома об отправке военных в Восточную Европу
- СМИ: Собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга задержан
- Российского журналиста Пегова задержали в Молдавии
- Исследование: введение QR-кодов поддерживает каждый третий россиянин
- Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Приамурье
- В Минздраве назвали синдромы влияния COVID-19 на мозг
- «Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными
- Кехман обвинил Боякова в многомиллионных долгах в МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru