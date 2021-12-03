Численность бедных в России снизилась и составила 11% населения страны

Численность россиян, находящихся за границей бедности снизилась на 2,8 млн и составляет сейчас 16 млн. Этот показатель равен 11% населения страны. Данные были опубликованы на сайте Росстата.

Снижение численности людей, чьи доходы ниже границе бедности, в III квартале 2021 года связаны с ростом среднедушевых номинальных доходов. Они увеличились на 15,5% и составили 40,4 тыс. рублей. Росту этого показателя способствовали увеличение социальных выплат и восстановление экономической активности населения после пандемии.