«Ждем аварий»: Насколько российские регионы готовы к отопительному сезону

«Ключевые проблемы так и не были решены: низкое качество сетевого хозяйства, низкая прозрачность, низкая энергоэффективность. Но их и невозможно решить за один год. Это вопросы с программой на пять-десять лет. Сегодня невысокий уровень готовности, это вызывает опасения. Я надеюсь, что акцент был на детских учреждениях, больницах и школах. В эти 70-80% готовности эти объекты попадут. Конечно, очень важен жилой фонд. Но в зависимости от региона степень готовности разная. Например, в Воронеже один из самых низких уровней – около 65-69% из-за того, что произошел скандал со сменой крупного игрока перед отопительным сезоном. В среднем уровень подготовки в регионах недостаточный. К сожалению, ждем аварий этой зимой. Надо, чтобы подготовка продолжалась, но чтобы в МЧС были готовы к происшествиям», - рассказал он.

Также Крохин рассказал, что обычные граждане могут сделать перед отопительным сезоном, чтобы обезопасить себя.

«С точки зрения реально эффективного контроля наши граждане ограничены, потому что сфера коммунального комплекса является монополией. Граждане могут в своих домах посмотреть целостность теплового контура, все двери, все окна должны быть исправны и плотно закрываться. Отопительные приборы должны быть исправны, не должно было протечек. Также при обнаружении протечек труб на улицах необходимо сразу же сообщить уполномоченной организации», - добавил собеседник НСН.

Взаимоотношения собственников и управляющих компаний – это точка социального напряжения, пришло время решать, стоит ли отдать эту сферу полностью государству, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева «Радиоточке НСН».

