Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ Челябинской области

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он подчеркнул, что коммунальные сети в областном центре полностью непригодны к эксплуатации. В ходе проверки будет установлено, куда расходуются деньги, предназначенные на нужды ЖКХ, дана правовая оценка в случае установления фактов мошенничества.

Краснов также поручил проверить работу областных властей по программе расселения ветхого и аварийного жилья.

