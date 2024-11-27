Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ Челябинской области
Генеральный прокурор России Игорь Краснов распорядился организовать масштабные проверки сферы жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Ревизия затронет местных чиновников и управляющие компании.
Об этом глава надзорного ведомства объявил по итогам личного приема граждан в Челябинске. По оценке Краснова, проблемы ЖКХ в области «безмерны», при этом региональные власти не предпринимают никаких мер для из решения. «Люди не живут, а выживают», - возмутился генпрокурор.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он подчеркнул, что коммунальные сети в областном центре полностью непригодны к эксплуатации. В ходе проверки будет установлено, куда расходуются деньги, предназначенные на нужды ЖКХ, дана правовая оценка в случае установления фактов мошенничества.
Краснов также поручил проверить работу областных властей по программе расселения ветхого и аварийного жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru