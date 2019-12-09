Названа самая коррупционная и криминализированная отрасль Красноярского края
Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко в докладе о коррупции в лесной отрасли края написала, что объём экспорта древесины из региона вырос до 48 миллиардов рублей, при заплаченных в бюджет налогах в сумме чуть более полутора миллиардов. А 33 млрд - уходят в Китай. Для сокрытия воровства были организованы лесные пожары, общий ущерб от которых составил семь миллиардов рублей, а площадь – три миллиона гектаров.
На пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» Татьяна Давыденко заявила, что лесная отрасль – одна из наиболее криминализированных в регионе.
«Лесная сфера – самая коррупциногенная отрасль в Красноярском крае. Она еще и очень криминализирована. Почему был запрос на разговор о лесе? Почему, потому в крае появилось более 30 китайских компаний, которые вырубают лес безбожно! И пожары у нас почему происходят?
Кому-то - пожар, кому-то очень выгодный бизнес. После пожара проходят санитарные рубки, и под эту историю вырубают не только горевший, но и здоровый лес. Поэтому, когда мы говорим, что Китай получил 33 млрд, думаю, цифру нужно умножить на определённый коэффициент», - заявила Давыденко.
Ранее депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков рассказал НСН о масштабах хищений через Красноярскую биржу при хищении леса.
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