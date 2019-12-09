Названа самая коррупционная и криминализированная отрасль Красноярского края

Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко в докладе о коррупции в лесной отрасли края написала, что объём экспорта древесины из региона вырос до 48 миллиардов рублей, при заплаченных в бюджет налогах в сумме чуть более полутора миллиардов. А 33 млрд - уходят в Китай. Для сокрытия воровства были организованы лесные пожары, общий ущерб от которых составил семь миллиардов рублей, а площадь – три миллиона гектаров.

На пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» Татьяна Давыденко заявила, что лесная отрасль – одна из наиболее криминализированных в регионе.

«Лесная сфера – самая коррупциногенная отрасль в Красноярском крае. Она еще и очень криминализирована. Почему был запрос на разговор о лесе? Почему, потому в крае появилось более 30 китайских компаний, которые вырубают лес безбожно! И пожары у нас почему происходят?