Депутат: Красноярская биржа торгует лесом в ущерб региону
Президент Владимир Путин еще в мае этого года призвал наводить порядок в лесной отрасли. По его словам, нужно пресечь воровство, а также остановить нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям. О наличии проблем в лесной отрасли не единожды заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков рассказал о масштабах хищений.
«Через Красноярскую биржу было за первое полугодие было реализовано древесины по санитарной рубке 2 млн кубометров, но в бюджет поступило 780 млн рублей. Несложно посчитать, что кубометр стоит 350 рублей, годом ранее цена была еще меньше - 290 рублей.
В Иркутской, Омской, Томской области, также богатой лесом, было реализовано порядка 80 тысяч кубометров, средняя цена - 1000 рублей. О каких успехах Красноярской биржи можно говорить», - удивился депутат Серебряков.
Ранее в эфире НСН экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила, что она и её коллеги выявили колоссальные убытки при продаже на бирже, а также колоссальные хищения при горении лесов.
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