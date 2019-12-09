Депутат: Красноярская биржа торгует лесом в ущерб региону

Президент Владимир Путин еще в мае этого года призвал наводить порядок в лесной отрасли. По его словам, нужно пресечь воровство, а также остановить нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям. О наличии проблем в лесной отрасли не единожды заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков рассказал о масштабах хищений.

«Через Красноярскую биржу было за первое полугодие было реализовано древесины по санитарной рубке 2 млн кубометров, но в бюджет поступило 780 млн рублей. Несложно посчитать, что кубометр стоит 350 рублей, годом ранее цена была еще меньше - 290 рублей.