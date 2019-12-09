9.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кто ворует лес России: Итоги года в новых фактах!»

Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко продолжает оспаривать решение о своей отставке после её громкого доклада о коррупции в лесной отрасли края. По её словам, в прошлом году объём экспорта древесины из региона вырос до 48 миллиардов рублей, при заплаченных в бюджет налогах в сумме чуть более полутора миллиардов. Для сокрытия воровства были организованы лесные пожары, общий ущерб от которых составил семь миллиардов рублей, а площадь – три миллиона гектаров. В Красноярском крае, Иркутской области, и частично в Бурятии были введены режимы чрезвычайной ситуации, а часть пожаров и вовсе не стали тушить, объясняя это «экономической нецелесообразностью».

Кто и как «ворует» лес Сибири?

Кто стоит за угрозами в адрес Давыденко?

Куда и как вывозят «ворованный» лес?

Итоги «скандальной проверки» счетной палаты Красноярского края?

Участники пресс-конференции:

Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко;

Депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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