Экс-глава Счётной палаты Красноярского края рассказала о замалчивании темы хищений леса

Экс-глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко продолжает оспаривать решение о своей отставке после её громкого доклада о коррупции в лесной отрасли края.

А на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» она заявила, что тема хищений в лесной отрасли долгое время была под запретом.

«Никто не предполагал такого резонанса в обществе. В 2018-м году мы провели по запросу Заксобрания аудит. Я доложила результаты на коллегии Счетной палаты. Выяснилось, что экспорт древесины составляет 48 млрд рублей, из них 33 млрд -уходит в Китай, и только 1,5 млрд – остаются в Красноярском крае. Мы выявили колоссальные убытки при продаже на бирже, а также колоссальные хищения при горении лесов. Их не тушат, чтобы потом вырубать лес и его расхищают. Мне казалось, что будут предприняты меры по приданию публичности итогам отчета, но на тему леса стоял запрет», - пояснила Давыденко.

При этом депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков заявил, что эту тему пытаются «замолчать», чтобы информация не вышла за пределы Красноярского края. Отчет поступил в декабре 2018-го года, и не рассматривали его до конца весны.

