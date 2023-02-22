«На всякий случай»: Крымский сенатор рассказал о сооружении «линии обороны»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что правительство поддержало создание оборонительной линии в регионе. Он добавил, что создание такой линии - предупредительная мера. Если линия обороны будет не нужна, впоследствии на ней станут проводить экскурсии.

«Оборонительная линия строится уже месяца два-три. В основном оборонительные рубежи возводятся на «входе» в Крым, но также укрепляются и другие места, где можно ждать высадки десанта и так далее. Там строятся фортификационные укрепительные сооружения. Они строятся на всякий случай! Мы убеждены в том, что они не понадобятся, но тем не менее. Всякое может быть. Для того, чтобы в случае чего быть готовыми к обороне полуострова, лучше построить линию обороны сейчас, а не наспех», - отметил сенатор.

Он рассказал, что укрепления сооружаются по всем современным нормам.

«Это окопы, блиндажи, огневые точки и прочее. Все строится по всем современным нормам возведения укрепительных сооружений. Крым хорошо защищен. Укрепления и строятся, и будут строиться», - заключил Цеков.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, которые расположены в Крыму.

