«На всякий случай»: Крымский сенатор рассказал о сооружении «линии обороны»
Оборонительная линия строится уже три месяца, причем не только со стороны материка, но и с учетом возможной высадки десанта, заявил член Совета Федерации от региона Сергей Цеков в эфире НСН.
Лучше построить оборонительную линию в Крыму сейчас, чтобы в случае чего быть готовыми к обороне полуострова, а не сооружать её наспех, рассказал член Совета Федерации от региона Сергей Цеков в беседе с НСН.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что правительство поддержало создание оборонительной линии в регионе. Он добавил, что создание такой линии - предупредительная мера. Если линия обороны будет не нужна, впоследствии на ней станут проводить экскурсии.
«Оборонительная линия строится уже месяца два-три. В основном оборонительные рубежи возводятся на «входе» в Крым, но также укрепляются и другие места, где можно ждать высадки десанта и так далее. Там строятся фортификационные укрепительные сооружения. Они строятся на всякий случай! Мы убеждены в том, что они не понадобятся, но тем не менее. Всякое может быть. Для того, чтобы в случае чего быть готовыми к обороне полуострова, лучше построить линию обороны сейчас, а не наспех», - отметил сенатор.
Он рассказал, что укрепления сооружаются по всем современным нормам.
«Это окопы, блиндажи, огневые точки и прочее. Все строится по всем современным нормам возведения укрепительных сооружений. Крым хорошо защищен. Укрепления и строятся, и будут строиться», - заключил Цеков.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, которые расположены в Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека
- Боррель назвал «неплохим» прошлый год для российской экономики
- На Украине захотели маркировать продукты работающих в России зарубежных компаний
- Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области
- Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо
- В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести»
- Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%
- Шапша рассказал о развитии Калужской области после послания Путина
- «Роскосмос» назвал маловероятным попадание микрометеороида в пристыкованный к МКС корабль
- Силовики задержали предполагаемого поджигателя общежития в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru