Словакия ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году
Государственная энергетическая компания Словакии SPP и российский «Газпром экспорт» ведут переговоры о поставках газа из России в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости в SPP.
«В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от... "Газпром экспорт" в первых трех кварталах 2027 года», - отметила компания.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен с 1 января 2027 года полностью запретить российский сжиженный природный газ, а к осени остановить импорт трубопроводного газа из РФ. Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского топлива.
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