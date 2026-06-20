Словакия ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году

Государственная энергетическая компания Словакии SPP и российский «Газпром экспорт» ведут переговоры о поставках газа из России в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости в SPP.

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«В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от... "Газпром экспорт" в первых трех кварталах 2027 года», - отметила компания.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен с 1 января 2027 года полностью запретить российский сжиженный природный газ, а к осени остановить импорт трубопроводного газа из РФ. Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского топлива.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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