Словакия ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году

«В настоящее время мы ведем переговоры о возможных поставках природного газа от... "Газпром экспорт" в первых трех кварталах 2027 года», - отметила компания.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен с 1 января 2027 года полностью запретить российский сжиженный природный газ, а к осени остановить импорт трубопроводного газа из РФ. Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского топлива.

