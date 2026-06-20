Подпись продюсера Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Почерковедческая экспертиза по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева определила, что подпись артиста на некоторых документах оказалась поддельной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о документах, которые фигуранты использовали в арбитражных разбирательствах и которые касаются прав на музыкальные произведения, вошедшие в пять альбомов Фадеева. Согласно информации источника, подделка подписи на юридически значимых документах оказалась ключевым эпизодом расследования и предметом спора между потерпевшим, фигурантами дела и неустановленными лицами.