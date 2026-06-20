Подпись продюсера Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной
Почерковедческая экспертиза по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева определила, что подпись артиста на некоторых документах оказалась поддельной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Речь идет о документах, которые фигуранты использовали в арбитражных разбирательствах и которые касаются прав на музыкальные произведения, вошедшие в пять альбомов Фадеева. Согласно информации источника, подделка подписи на юридически значимых документах оказалась ключевым эпизодом расследования и предметом спора между потерпевшим, фигурантами дела и неустановленными лицами.
По версии защиты потерпевшего, предполагаемым организатором схемы мог быть находящийся в СИЗО гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. Отмечается, что он мог ввести в заблуждение других участников — певицу Линду (Светлана Гейман) и ее директора Михаила Кувшинова, которые не были осведомлены о незаконном характере оформления прав.
12 мая 2026 года в офисе принадлежащей Черкасову компании ООО «Профит» прошли обыски, связанные с задержанием Линды. Ему вменяют два эпизода мошенничества. Позже Черкасову также вменили статью о незаконном образовании юридического лица.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Максим Фадеев не стал предъявлять претензии директору Линды.
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