Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Меры будут действовать в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Кроме того, «желтый» уровень террористической опасности введен на объектах Минтранса, министерства ЖКХ, Минздрава, министерств топлива, энергетики и промышленной политики Крыма, а также госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Аксенов подчеркнул, что органы исполнительной власти и местного самоуправления полностью контролируют ситуацию в Крыму.

«Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме», — заключил глава республики.

Накануне власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток, напоминает РИА ФАН.

