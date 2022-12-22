Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлили до 6 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Меры будут действовать в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Кроме того, «желтый» уровень террористической опасности введен на объектах Минтранса, министерства ЖКХ, Минздрава, министерств топлива, энергетики и промышленной политики Крыма, а также госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.
Аксенов подчеркнул, что органы исполнительной власти и местного самоуправления полностью контролируют ситуацию в Крыму.
«Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме», — заключил глава республики.
Накануне власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток, напоминает РИА ФАН.
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