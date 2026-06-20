На некоторых частных АЗС в Тульской области подорожало топливо
В Тульской области на некоторых частных АЗС подорожало топливо, но управление Федеральной антимонопольной службы уже взяло на контроль ситуацию с ценами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что в области большинство сетевых заправок отпускает топливо в штатном режиме по средней цене примерно 72 рубля. При этом там наблюдаются очереди.
«На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты», - указано в сообщении.
Известно, что в Тульской области основное число автомобильных заправочных станций (74%) является сетевым. Уточняется, что на большинстве таких АЗС бензин в наличии, и цены не поменялись.
В правительстве рассказали, что запасы топлива постоянно пополняют, а его отсутствие на части сетевых АЗС связано с изменением логистики. Кроме того, в пресс-службе заверили, что в социально значимые организации и на предприятия жизнеобеспечения топливо было поставлено в полном объеме.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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