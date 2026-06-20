На некоторых частных АЗС в Тульской области подорожало топливо

Известно, что в Тульской области основное число автомобильных заправочных станций (74%) является сетевым. Уточняется, что на большинстве таких АЗС бензин в наличии, и цены не поменялись.

В правительстве рассказали, что запасы топлива постоянно пополняют, а его отсутствие на части сетевых АЗС связано с изменением логистики. Кроме того, в пресс-службе заверили, что в социально значимые организации и на предприятия жизнеобеспечения топливо было поставлено в полном объеме.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».