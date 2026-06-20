В России создадут «Черную книгу» растений
В 2026 году российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, представляющих угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александра Закондырина.
Он добавил, что книга будет сформирована совместно с представителями ботанического сада Российской академии наук. Отмечается, что в издание войдет свыше полутысячи видов таких растений. По словам эколога, ранее вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах.
Известно, что сейчас в РФ уже существует «Черная книга флоры Средней России» с перечнем наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. На сайте издания указано, что в 57 странах мира насчитывается свыше 300 таких опасных растений, а в средней полосе России — пока 52 вида, но этот список постоянно пополняется.
Ранее кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Ботанический сад ФГБНУ ВИЛАР (Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений) Андрей Цицилин в интервью НСН рассказал, что борщевик Сосновского и ясенелистный клен способны затемнять и вытеснять прочие растения.
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