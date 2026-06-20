В России создадут «Черную книгу» растений

В 2026 году российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, представляющих угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александра Закондырина.

Он добавил, что книга будет сформирована совместно с представителями ботанического сада Российской академии наук. Отмечается, что в издание войдет свыше полутысячи видов таких растений. По словам эколога, ранее вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах.