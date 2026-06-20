В Брянской области при ударе дронов ВСУ погиб мирный житель
20 июня 202609:46
Юлия Савченко
Один человек погиб в результате удара украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».
Чиновник уточнил, что ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка.
«Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», - написал Ковальчук.
Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали помощь.
Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России, в том числе Брянской областью, уничтожили 187 украинских БПЛА.
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