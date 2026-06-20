В Брянской области при ударе дронов ВСУ погиб мирный житель

Один человек погиб в результате удара украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

Чиновник уточнил, что ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка.

«Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», - написал Ковальчук.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали помощь.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России, в том числе Брянской областью, уничтожили 187 украинских БПЛА.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиБрянская Область

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