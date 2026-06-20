СМИ: На побережье Турции за 5 дней нашли второй БПЛА

В Турции на побережье Черного моря в провинции Бартын вновь обнаружили неустановленный беспилотник. Об этом сообщает газета «Sözçu».

По данным источника, поврежденный БПЛА был найден на пляже Чакраз в районе Амасра после того, как его вынесло на берег волнами. Отмечается, что происхождение этого дрона выясняют специалисты.

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Известно, что обломки беспилотника были обнаружены 19 июня примерно в 16:00 по Москве. Уточняется, что боеприпасов на борту дрона не было. Издание писало, что аппарат изъят и будет направлен в Анкару на техэкспертизу.

Между тем, это уже второй БПЛА, обнаруженный в Турции за пять дней. Так, согласно информации агентства IHA, 14 июня дрон в боевом снаряжении нашли на пляже в районе Капысу. Его тоже отправили на экспертизу в Анкару.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, на эту роль можно рассматривать ОАЭ.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Черное МореБеспилотникиТурция

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