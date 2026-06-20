СМИ: На побережье Турции за 5 дней нашли второй БПЛА

Известно, что обломки беспилотника были обнаружены 19 июня примерно в 16:00 по Москве. Уточняется, что боеприпасов на борту дрона не было. Издание писало, что аппарат изъят и будет направлен в Анкару на техэкспертизу.

Между тем, это уже второй БПЛА, обнаруженный в Турции за пять дней. Так, согласно информации агентства IHA, 14 июня дрон в боевом снаряжении нашли на пляже в районе Капысу. Его тоже отправили на экспертизу в Анкару.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, на эту роль можно рассматривать ОАЭ.