Жена Спивакова заявила, что у дирижера не было подозрений на инсульт
20 июня 202609:30
Юлия Савченко
Жена народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова Сати Спивакова рассказала о состоянии госпитализированного музыканта. Об этом она сообщила РИА Новости.
Ранее митрополит Иларион заявил, что Спивакова доставили в больницу с подозрением на инсульт, позднее стало известно, что диагноз не подтвердился.
«Инсульта нет, и даже подозрений не было», - сообщила Сати Спивакова.
Она не уточнила диагноз супруга. По словам Спиваковой, у дирижера «есть небольшая проблема», но медики уверены, что ее легко устранить.
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