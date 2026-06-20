Жена Спивакова заявила, что у дирижера не было подозрений на инсульт

Ранее митрополит Иларион заявил, что Спивакова доставили в больницу с подозрением на инсульт, позднее стало известно, что диагноз не подтвердился.

«Инсульта нет, и даже подозрений не было», - сообщила Сати Спивакова.

Она не уточнила диагноз супруга. По словам Спиваковой, у дирижера «есть небольшая проблема», но медики уверены, что ее легко устранить.

