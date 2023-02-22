Аксенов: Правительство поддержало создание оборонительной линии в Крыму
Правительство поддержало создание в Крыму оборонительной линии. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Политик ранее заявлял о старте фортфикационных работ в Крыму, призванных обеспечить безопасность местных жителей.
Аксенов подчеркнул, что Крым был и останется российским. Он добавил, что создание оборонительной линии — предупредительная, если линия обороны не будет нужна, впоследствии на ней станут проводить экскурсии.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, которые расположены в Крыму. Об этом сообщило агентство НСН.
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