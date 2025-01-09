Мазут обнаружили на пляжах Евпатории
В Евпатории зафиксированы единичные участки берега, загрязненные мазутом. Об этом сообщила администрация города.
Очистка загрязненного грунта проводятся силами коммунальных служб Евпатории и неравнодушных жителей. В сообщении отмечается, что ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря. Поэтому в городе формируют списки желающих помочь в случае необходимости с уборкой мазутных загрязнений.
Крушение двух танкеров с мазутом «Волгонефть» произошло в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. Нефтепродукты попали в море. Больше всего пострадали пляжи Кубани, где был введен режим ЧС федерального характера. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута на восточном берегу Крыма в районе Керчи обнаружили 21 декабря. Затем загрязнения продвинулись вдоль всего Южного берега Крыма, появились в Севастополе и в самых западных районах - в Евпатории и Сакском районе Крыма. Там объявлены режимы ЧС муниципального характера.
Президент Владимир Путин потребовал в четверг, 9 января, новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом в Керченском проливе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru