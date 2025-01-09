Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом

Кроме того, глава государства подчеркнул, что к моменту повышения температуры воды в Черном море должна начаться реализация работ по минимизации экологических и экономических потерь в связи с ЧС в Черном море.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН заявил, что на устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, передает «Радиоточка НСН».

