Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом

Российский лидер Владимир Путин попросил кабмин подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.

На совещании с членами правительства президент выразил надежду на то, что должностные лица с высоким уровнем ответственности будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия катастрофы. Путин отметил, что соответствующие службы, ведомства и министерства должны проработать и доложить предложения о том, как будет организована работа в самое ближайшее время.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что к моменту повышения температуры воды в Черном море должна начаться реализация работ по минимизации экологических и экономических потерь в связи с ЧС в Черном море.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН заявил, что на устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:Черное МореВладимир Путин

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