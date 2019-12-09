Депутат Закособрания Красноярского края обвинил руководителей региона в экологической катастрофе

9 декабря 201912:53

Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко продолжает оспаривать решение о своей отставке после её громкого доклада о коррупции в лесной отрасли края. По её словам, для сокрытия воровства были организованы лесные пожары, общий ущерб от которых составил семь миллиардов рублей, а площадь – три миллиона гектаров. В Красноярском крае часть пожаров и вовсе не стали тушить, объясняя это «экономической нецелесообразностью».

Депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков на пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» заявил, что экологическая катастрофа происходит под прикрытием местных властей.

Депутат: Красноярская биржа торгует лесом в ущерб региону

«Такая ситуация сложилась с приходом нового руководства Красноярского края. И у меня нет сомнений, почему такая катастрофическая ситуация сложилась в регионе. Связь очевидна. И когда люди страдали от запаха дыма, от гари, когда матери завешивали мокрыми полотенцами окна и ночью следили, чтобы дети не задохнулись. И в этом момент краевые власти заявляли о нецелесообразности тушения лесных пожаров», - заявил Серебряков.

Ранее на пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» Татьяна Давыденко заявила, что лесная отрасль – одна из наиболее криминализированных.

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ФОТО: Роскосмос
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