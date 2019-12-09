Депутат Закособрания Красноярского края обвинил руководителей региона в экологической катастрофе

Экс-глава Заскобрания Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко продолжает оспаривать решение о своей отставке после её громкого доклада о коррупции в лесной отрасли края. По её словам, для сокрытия воровства были организованы лесные пожары, общий ущерб от которых составил семь миллиардов рублей, а площадь – три миллиона гектаров. В Красноярском крае часть пожаров и вовсе не стали тушить, объясняя это «экономической нецелесообразностью».

Депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков на пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» заявил, что экологическая катастрофа происходит под прикрытием местных властей.