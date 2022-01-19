«Концы с концами»: В профсоюзе врачей указали на регионы с самыми низкими зарплатами
Правительство не идет на введение одинаковых зарплат для работников на одних и тех же должностях в разных регионах, отметил Андрей Коновал.
В регионах Северного Кавказа и в Курганской области у медицинских работников самые низкие зарплаты в России, в начале пандемии медработники брали огромное количество переработок, чтобы свети концы с концами, заявил сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В правительстве начали обсуждать меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики, в том числе путем повышения ставок сотрудникам госучреждений в наиболее «отстающих» регионах.
«Самые высокие зарплаты, безусловно, в Москве и в Петербурге. Есть 12 регионов, где было высчитано, что медианные зарплаты ниже всех остальных. Это ряд регионов Северного Кавказа, Курганская область, Карелия и Алтайский край. Вообще, изначально решение о необходимости реформирования системы оплаты труда было принято в отношении здравоохранения. Это было сделано в 2019 году на фоне серьезных протестов медицинских работников. В том же году были даны поручения президента. Говорилось о том, что реформа повышения оплаты труда медработников должна внедряться в 2020-2024 годах. Переработки медработников, по нашей оценке, достигли двухкратных размеров по сравнению с нормальными показателями. А в пандемию мы оцениваем четырехкратную нагрузку. Это связано с тем, что люди берут дополнительные полторы или две ставки по совместительству, чтобы свести концы с концами. Даже с этими переработками выходило, что большинство медработников не получали должных зарплат», - сказал Коновал.
По его словам, оплата труда медработников не происходила должным образом из-за большого разрыва между бюджетными поликлиниками и частной медициной.
«Большинство медработников, даже с огромными переработками, не видело тех зарплат, которые были продекларированы. Хотя, надо признать, что зарплаты существенно выросли, как средние, так и медианные. Просто этот рост не был адекватен имеющейся нагрузке. Поэтому протест был очень большой, он и сохраняется. В 2020 году реформа не началась. Начался коронавирус, видимо это послужило для правительства каким-то оправданием. Правительство также не пошло на введение одинаковых окладов и одинаковых зарплат для работников на одних и тех же должностях в разных регионах. В результате, для Москвы устанавливался максимальный коэффициент. У врачей в Курганской области оклад должен был составить 30 тысяч рублей, а в Москве 93 тысячи рублей. Такой подход не приводил к уравниванию зарплат в разных регионах», - резюмировал Коновал.
Ранее экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в российских регионах существует произвол при выплате зарплат бюджетникам, в результате чего независимые сотрудники уходят работать в сферу частного бизнеса.
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