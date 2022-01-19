«Концы с концами»: В профсоюзе врачей указали на регионы с самыми низкими зарплатами

В правительстве начали обсуждать меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики, в том числе путем повышения ставок сотрудникам госучреждений в наиболее «отстающих» регионах.

«Самые высокие зарплаты, безусловно, в Москве и в Петербурге. Есть 12 регионов, где было высчитано, что медианные зарплаты ниже всех остальных. Это ряд регионов Северного Кавказа, Курганская область, Карелия и Алтайский край. Вообще, изначально решение о необходимости реформирования системы оплаты труда было принято в отношении здравоохранения. Это было сделано в 2019 году на фоне серьезных протестов медицинских работников. В том же году были даны поручения президента. Говорилось о том, что реформа повышения оплаты труда медработников должна внедряться в 2020-2024 годах. Переработки медработников, по нашей оценке, достигли двухкратных размеров по сравнению с нормальными показателями. А в пандемию мы оцениваем четырехкратную нагрузку. Это связано с тем, что люди берут дополнительные полторы или две ставки по совместительству, чтобы свести концы с концами. Даже с этими переработками выходило, что большинство медработников не получали должных зарплат», - сказал Коновал.

По его словам, оплата труда медработников не происходила должным образом из-за большого разрыва между бюджетными поликлиниками и частной медициной.