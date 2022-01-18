Володин назвал пандемию и бедность главными вызовами для России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, главными вызовами для России в настоящее время являются пандемия и бедность, сообщает РИА Новости.

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По его словам, законодательные инициативы по решению этих вопросов следует рассматривать в приоритетном порядке, и организовать подобную работу «на системной основе».

Политик добавил, что на рассмотрении в Госдуме сейчас находятся 1136 законопроектов, однако приоритетом должны стать документы, направленные «на улучшение жизни граждан, развитие экономики, защиту суверенитета страны, реализацию послания президента Федеральному Собранию».

Ранее Володин заявил, что совет Госдумы единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:РоссияБедностьПандемияГосдумаВячеслав Володин
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