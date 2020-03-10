11.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля»

Утро 9 марта 2020 года ознаменовалось резким падением стоимости нефти на 30% из-за разрыва сделки ОПЕК+. Вслед за падением нефтяных котировок рухнул и рубль, курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США - 73 рубля. Российские власти пытаются успокаивать рынок, Центробанк пообещал приостановить закупки валюты, а Минфин – начать ее продавать. Также Минфин напомнил, что собранных в фонде национального благосостояния резервов хватит на несколько лет для финансирования дефицита бюджета при цене нефти 25–30 долларов за баррель.

Почему сорвалась сделка ОПЕК+?

Какие последствия ждут нефтяной рынок?

Как долго будет продолжаться падение рубля?

До какой отметки может подняться доллар и евро по отношению к рублю?

ЦБ и Минфин, смогут ли они отбить рубль?

Жить станет дороже?

Участники пресс-конференции:

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский;

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов;

Приглашены:

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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