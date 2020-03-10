11.03.2020 состоится пресс-конференция посвященная курсу валюты
11.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля»
Утро 9 марта 2020 года ознаменовалось резким падением стоимости нефти на 30% из-за разрыва сделки ОПЕК+. Вслед за падением нефтяных котировок рухнул и рубль, курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США - 73 рубля. Российские власти пытаются успокаивать рынок, Центробанк пообещал приостановить закупки валюты, а Минфин – начать ее продавать. Также Минфин напомнил, что собранных в фонде национального благосостояния резервов хватит на несколько лет для финансирования дефицита бюджета при цене нефти 25–30 долларов за баррель.
- Почему сорвалась сделка ОПЕК+?
- Какие последствия ждут нефтяной рынок?
- Как долго будет продолжаться падение рубля?
- До какой отметки может подняться доллар и евро по отношению к рублю?
- ЦБ и Минфин, смогут ли они отбить рубль?
- Жить станет дороже?
Участники пресс-конференции:
- Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;
- Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский;
- Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов;
Приглашены:
- Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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