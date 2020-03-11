До голосования по Конституции рубль будут держать

После обрушения цен на нефть и курса рубля российские власти заявили о поддержке национальной валюты исключительно из политических соображений, чтобы перед голосованием по поправкам в Конституцию удар по россиянам не был слишком сильным. Однако трудно прогнозировать, что будет после голосования. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

«До голосования 22 апреля власти буду пытаться удерживать курс доллара. Всеми силами имитировать стабильность. Потому что крах нефти и рубля бьет по скрепам», - заметил он.

Ранее Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН заявил, что если цены на нефть продолжат снижение, то курс доллара может достигнуть 95 рублей.

