Спасти нефть может только кризис в Саудовской Аравии

Изменить динамику цен на нефть сейчас смог бы только масштабный военно-политический кризис в Персидском заливе. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Никто не может признаться, что есть кризис. Говорят политкорректно: есть вирус. Этот вирус, который существует в информационных сводках, у нас надолго. Он нужен очень многим высокопоставленным людям. На рынок нефти сейчас может повлиять только кризис в Саудовской Аравии. Если будет что-то вроде очередного кризиса с Ираном. Я уверен, что таком случае эпидемия коронавируса резко пошла бы на спад. А для рынка нефти это был бы подарок», - сказал он.

Напомним, 9 марта на 30% рухнули цены на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК+. Вслед за падением нефтяных котировок обрушился и рубль, курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США - 73 рубля. Российские власти пытаются успокаивать рынок: Центробанк пообещал приостановить закупки валюты, а Минфин – начать ее продавать.

