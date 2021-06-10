11.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Волчата с Уолл-стрит. Детям разрешать торговать на бирже?

Центробанк России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), озвучил предложение снизить возраст входа инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет. По мнению авторов инициативы, подростки сильно опережают взрослых в плане цифровизации, а значит и возраст для инвестирования следует снизить. Однако, согласно итогам онлайн-опросов, 77% респондентов не одобряют допуск подростков на биржу, и ещё больше – 83% - и вовсе категорически против снижения возрастной планки для торгов до 12 лет. По мнению опрошенных родителей, подростки не обладают достаточной финансовой грамотностью и не могут отвечать за свои решения.

В ходе пресс-конференции её участники обсудят возможность участия в торгах на бирже подростков с 12 лет, оценят риски и возможности.

Участники пресс-конференции:

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко;

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский;

Адвокат Александр Карабанов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

