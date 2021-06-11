Разрешение детям играть на бирже сравнили с военными действиями

«Эта инициатива Центрального банка нас очень сильно расстроила. Мы провели огромную работу по борьбе с интернет- и компьютерной зависимостью. А на этой неделе произошли катастрофические события, связанные с ментальным отравлением всего общества. Началось с инициативы нескольких банков сделать лицом своих компаний на Петербургском международном экономическом форуме странных фриков, которые популяризируют не совсем нормальное поведение. Затем вход великой госпожи Бузовой во МХАТ. И затем предложение Центробанка. Мы видим систему, это как будто широкомасштабные военные действия, направленные на разрушение психики и ментальных ценностей, которые есть у человека», - рассказал Оболонский.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала главную проблему современных детей.

