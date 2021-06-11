Разрешение детям играть на бирже сравнили с военными действиями

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский объяснил, почему его расстроила инициатива Центробанка.

Инициатива Центробанка, разрешающая детям с 12 лет торговать на бирже, направлена на разрушение психики и ментальных ценностей, сообщил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

Родительский Комитет отверг идею ЦБ разрешить детям торговать на бирже

«Эта инициатива Центрального банка нас очень сильно расстроила. Мы провели огромную работу по борьбе с интернет- и компьютерной зависимостью. А на этой неделе произошли катастрофические события, связанные с ментальным отравлением всего общества. Началось с инициативы нескольких банков сделать лицом своих компаний на Петербургском международном экономическом форуме странных фриков, которые популяризируют не совсем нормальное поведение. Затем вход великой госпожи Бузовой во МХАТ. И затем предложение Центробанка. Мы видим систему, это как будто широкомасштабные военные действия, направленные на разрушение психики и ментальных ценностей, которые есть у человека», - рассказал Оболонский.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала главную проблему современных детей.

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