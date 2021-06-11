Родительский Комитет отверг идею ЦБ разрешить детям торговать на бирже

Дети до 18 лет не могут нести ответственность, а, значит, дополнительная ответственность ляжет на плечи родителей, заявил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН.

«Мы получим ответственность родителей над несовершеннолетними детьми и мы получим просто катастрофическую ситуацию, но самое главное, будет разрушение психики детей, потому что они не такие, скажем, как профессиональные брокеры с закаленной психикой, среди которых и так огромное количество самоубийств», - отметил он.