Родительский Комитет отверг идею ЦБ разрешить детям торговать на бирже
Юрий Оболонский уверен, что ответственность будут нести родители, а не дети.
Дети до 18 лет не могут нести ответственность, а, значит, дополнительная ответственность ляжет на плечи родителей, заявил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН.
«Мы получим ответственность родителей над несовершеннолетними детьми и мы получим просто катастрофическую ситуацию, но самое главное, будет разрушение психики детей, потому что они не такие, скажем, как профессиональные брокеры с закаленной психикой, среди которых и так огромное количество самоубийств», - отметил он.
Ранее Центробанк России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил предложение снизить возраст входа инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет. По мнению авторов инициативы, подростки сильно опережают взрослых в плане цифровизации, а значит и возраст для инвестирования следует снизить.
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