«Рождаются с айпадом». Клименко назвал детей более финансово грамотными

Бывший советник президента РФ по развитию интернета объяснил, в чем современные дети отличаются от прошлого поколения.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в пресс-центре НСН объяснил, почему стоит задуматься над тем, чтобы разрешить детям с 12 лет играть на бирже при определенных ограничениях.

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«Дети нового поколения рождаются с айпадом. 12-летние дети сегодня не такие, как были в нашем поколении. Если вы зайдете на сайты для поиска работы, то увидите массовые предложения от фрилансеров, где редко, но встречаются вакансии для детей от 12 лет», - заявил Клименко.

Дети до 18 лет не могут нести ответственность, а, значит, дополнительная ответственность ляжет на плечи родителей, заявил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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