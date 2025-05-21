«У нас в рамках фестиваля запланированы дискуссионные площадки, в рамках мастер-классов для индустрии приглашаются специалисты со всей России и руководители анимационных студий-лидеров. Фестиваль – это площадка для развития молодых специалистов, которые в том числе учатся и в «Школе Анимации А1002». В целом в республике очень поддерживают креативные индустрии на уровне министерства культуры, очень большую работу делает компания «Татнефть» для развития креативных индустрий. Хочу отметить, что благодаря фестивалю и работе республики по развитию молодых специалистов мы работаем над тем, чтобы создать некое российское творческое сообщество, которое объединит молодых начинающих специалистов с индустрией, чтобы они смогли находить работу, предлагать свои проекты», - рассказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова заявила НСН, что анимационная индустрия - очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом, а в России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.

