Создатели рассказали о целях анимационного фестиваля «КАРАКУЗ»
Фестиваль поможет соединить начинающих специалистов с индустрией, позволит им создавать свои проекты и предлагать их, заявил в пресс-центре НСН Алексей Покровский.
Цель Всероссийского фестиваля анимационного кино «КАРАКУЗ» – создать творческое сообщество в России и дать возможность молодым специалистам находить работу и выходить напрямую к крупным анимационным студиям. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава национального агентства развития семейного контента, член союза кинематографистов РФ, креативный и программный директор анимационного фестиваля «Каракуз» Алексей Покровский.
«У нас в рамках фестиваля запланированы дискуссионные площадки, в рамках мастер-классов для индустрии приглашаются специалисты со всей России и руководители анимационных студий-лидеров. Фестиваль – это площадка для развития молодых специалистов, которые в том числе учатся и в «Школе Анимации А1002». В целом в республике очень поддерживают креативные индустрии на уровне министерства культуры, очень большую работу делает компания «Татнефть» для развития креативных индустрий. Хочу отметить, что благодаря фестивалю и работе республики по развитию молодых специалистов мы работаем над тем, чтобы создать некое российское творческое сообщество, которое объединит молодых начинающих специалистов с индустрией, чтобы они смогли находить работу, предлагать свои проекты», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова заявила НСН, что анимационная индустрия - очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом, а в России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.
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