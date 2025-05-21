«Сейчас индустрия развивается семимильными шагами. За последние три года мы прошли столько, сколько за предыдущие десять лет, и тенденция сохраняется. Есть один сдерживающий фактор – это финансирование государством. Потому что анимация и детский контент может существовать только благодаря поддержке государства. Процесс производства анимации самый длинный и дорогой в индустрии. В прошлом году вышло только восемь полнометражных анимационных фильмов в России и не у всех у них положительный баланс по кассовым сборам и продажам на рынке. Поэтому мы очень сильно зависим от поддержки государства. За последние годы произошли большие сдвиги в этом плане - были закреплены квоты в размере 20% от общего госфинансирования кино», - рассказал он.

Также он подчеркнул, что большинство успешных фильмов-сказок, снятых за последние несколько лет, это все по большей части анимационные проекты, поэтому индустрия должна развиваться и дальше.

««Летучий корабль» собрал больше трех миллиардов рублей в прокате. Сейчас создание сказок или каких-то фильмов, например, «Бременские музыканты» происходит с технологиями анимации. Это дорогая и сложная история, но специалисты, которые там задействованы, это, в первую очередь, аниматоры и художники. Одно из решений, которые были приняты на встрече с Владимиром Путиным, - передача 10% средств от кинопроката иностранного анимационного контента в фонд кино на поддержку российской анимации и создания анимационных фильмов», - рассказал он в пресс-центре НСН.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова заявила НСН, что российская индустрия анимационного кино очень уверенно чувствует себя на международных рынках, все это время не прекращались продажи даже в Европу, при этом Россия также успешно осваивает и молодой азиатский рынок.