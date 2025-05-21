Генпродюсер фестиваля анимации «КАРАКУЗ» раскрыл детали конкурсной программы
В рамках фестиваля анимационного кино «КАРАКУЗ» участников ждут интенсивы по 2D и 3D анимации, конкурс и большое количество номинаций, заявил в пресс-центре НСН Розалин Каримов.
В рамках V Всероссийского фестиваля анимационного кино «КАРАКУЗ» с 16 по 20 июля в Татарстане участники смогут познакомиться с азами анимации и даже создать свои анимационные проекты, рассказал в пресс-центре НСН руководитель «Школы Анимации А1002», генеральный продюсер фестиваля Розалин Каримов.
«С 16 по 20 июля пройдет V Всероссийский фестиваль анимационного кино «КАРАКУЗ». Мы начнем с республиканского интенсива, где будем знакомить молодых и взрослых людей с азами анимации – это 2D анимация, 3D анимация и кукольная анимация. Ребята на практике смогут попробовать сделать небольшие анимационные проекты и получить теоретические знания от экспертов индустрии. После этого пройдет конкурсная программа показа анимационных фильмов 19 числа, где мы планируем посмотреть авторские работы, а также интересные предложенные проекты от студий для того, чтобы выбрать несколько победителей. Будет большое количество номинаций, а в фестивальный день мы подведем итоги конкурсной программы», - рассказал он.
В этом году в фестивале примут участие более 20 профильных кинокомпаний, анимационных студий, а также несколько образовательных учреждений, более 50 экспертов и спикеров.
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