«С 16 по 20 июля пройдет V Всероссийский фестиваль анимационного кино «КАРАКУЗ». Мы начнем с республиканского интенсива, где будем знакомить молодых и взрослых людей с азами анимации – это 2D анимация, 3D анимация и кукольная анимация. Ребята на практике смогут попробовать сделать небольшие анимационные проекты и получить теоретические знания от экспертов индустрии. После этого пройдет конкурсная программа показа анимационных фильмов 19 числа, где мы планируем посмотреть авторские работы, а также интересные предложенные проекты от студий для того, чтобы выбрать несколько победителей. Будет большое количество номинаций, а в фестивальный день мы подведем итоги конкурсной программы», - рассказал он.

В этом году в фестивале примут участие более 20 профильных кинокомпаний, анимационных студий, а также несколько образовательных учреждений, более 50 экспертов и спикеров.

