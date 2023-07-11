12.07.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спортивное гражданство: Как накажут спортсменов, покинувших сборную России»

Многие российские спортсмены за последние полтора года поменяли гражданство и сменили сборную. Недавно стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены перейти в сборную Казахстана. На фоне этой тенденции депутат Госдумы Светлана Журова предложила на законодательном уровне запретить таким спортсменам возвращать прежнее гражданство с целью наказания. Ее возмутило, что атлеты решили оставить свою страну и не ждать, пока МОК примет окончательное решение о допуске россиян к играм.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Сколько спортсменов сменили гражданство и уехали с момента отстранения России от международных соревнований?

Как будет работать закон в случае его принятия?

Какие страны чаще всего выбирают для смены сборной?

Что ждет российских атлетов после смены спортивного гражданства уже в другой сборной?

Готовы ли сегодня российские спортсмены выступать под нейтральным флагом?

Участники пресс-конференции:

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ;

; Российская тхэквондистка, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, спортивный психолог Наталья Иванова;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

