«Беспредел!»: Журова возмутилась идеей создать сборную беженцев для спортсменов РФ

«Страшную вещь стали высказывать некоторые иностранные спортивные чиновники про то, что российских спортсменов нужно выдавить под флаг беженцев. Это вообще полный беспредел! Они что, представляют себе, что якобы по стадиону пойдет команда беженцев, состоящая из 300 человек? Они хотят такого унижения и уверены, что наши спортсмены к этому готовы? Они хотят продемонстрировать, что наши ребята готовы идти в такой команде беженцев просто ради участия в Олимпиаде? И не факт, что нашим спортсменам не начнут делать такие неприемлемые предложения», - сказала Журова.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции France Info заявила, что российские спортсмены могут выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в составе сборной беженцев, сообщает «Радиоточка НСН».

