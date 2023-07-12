«Беспредел!»: Журова возмутилась идеей создать сборную беженцев для спортсменов РФ
Российским спортсменам могут начать делать неприемлемые предложения в плане участия в Олимпийских играх 2024 года, отметила в эфире НСН депутат Светлана Журова.
Идеи иностранных чиновников о том, что российских спортсменов нужно выдавить под флаг беженцев, являются полным беспределом, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Страшную вещь стали высказывать некоторые иностранные спортивные чиновники про то, что российских спортсменов нужно выдавить под флаг беженцев. Это вообще полный беспредел! Они что, представляют себе, что якобы по стадиону пойдет команда беженцев, состоящая из 300 человек? Они хотят такого унижения и уверены, что наши спортсмены к этому готовы? Они хотят продемонстрировать, что наши ребята готовы идти в такой команде беженцев просто ради участия в Олимпиаде? И не факт, что нашим спортсменам не начнут делать такие неприемлемые предложения», - сказала Журова.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции France Info заявила, что российские спортсмены могут выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в составе сборной беженцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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