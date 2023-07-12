«Стало шоком»: Журова заявила, что расстроилась из-за отъезда конькобежек из России

«Я очень сильно расстроилась, моя первая реакция на отъезд наших девочек-конькобежек была эмоциональной. Та же Силаева – чемпионка России на 500 м, она молодая девушка, и мне казалось, что она вполне могла завоевать медаль на Олимпийских играх для России. На данный момент я являюсь последней чемпионкой на 500 м, и я надеялась, что, возможно, через три года увижу новую олимпийскую чемпионку от России. Или что она выиграет Игры дружбы… Этот отъезд был неожиданным: девчонки не предупреждали, для многих новость стала шоком. Я сопереживаю… Одно дело, когда уезжают неконкурентные спортсмены, и другое – когда уезжают лидеры. Создадут ли в Казахстане им такие же условия? Не знаю, там есть и свои спортсмены. Отъезд туда для россиянок - рискованный шаг», - сказала Журова.

Ранее стало известно, что чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призер чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали в Союз конькобежцев РФ заявление о переходе в команду Казахстана, сообщает «Радиоточка НСН».

