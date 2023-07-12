Призер Олимпийских игр заявила, что нужно организовать альтернативные соревнования спортсменам
Соревнования должны мотивировать спортсмена на достижение результата, в том числе и с финансовой точки зрения, отметила в эфире НСН Наталья Иванова.
Государство должно организовать альтернативные игры для спортсменов России и платить премии тем, кто выступит на высоком уровне, заявила российская тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, спортивный психолог Наталья Иванова в пресс-центре НСН.
«Я считаю, что на уровне государства мы ни в коем случае не должны соглашаться, чтобы команда выступала в статусе индивидуальных атлетов, в серых костюмах без родины, без флага... Если бы все так выступали, это одно. Но все выступают с государственной символикой под гимн, поэтому и нам важно представлять именно свою страну, а не себя индивидуально. На уровне государства это поддерживать нельзя, но тогда у нас здесь должны быть альтернативные соревнования, ровно так же мотивирующие спортсмена на достижение результата, в том числе и с финансовой точки зрения. Правильно будет премии выплатить тем, кто выступит на высоком уровне», - сказала Иванова.
Она отметила, что власти не должны массово поддерживать отъезд спортсменов из России.
«Если по какой-то причине человек уезжает… Мы же не сможем всех не пустить, ограничить… Есть же двойное гражданство, родственные связи. Такие факты будут, но будут единичными, и не должно быть так, чтобы это массово поддерживалось государством как способ исполнить свою мечту», - резюмировала Иванова.
Ранее стало известно, что чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призер чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали в Союз конькобежцев РФ заявление о переходе в команду Казахстана, сообщает «Радиоточка НСН».
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