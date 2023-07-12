«Приписали инициативу!»: Журова уточнила позицию по смене спортивного гражданства
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН отметила, что просто предложила обсудить тему смены спортивного гражданства в Думе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что она не предлагала запретить сменившим гражданство спортсменам из России возвращать его.
«Мне приписали уже внесенную законодательную инициативу, которой не было. Я просто сказала о том, что в Госдуме необходимо обсудить тему смены спортивного гражданства… Они (спортсмены - ред. НСН) считают, что спокойно могут взять обратно российское гражданство или остаться в двойном гражданстве, но это вопрос. Видимо, у каждой страны, в которую они уезжают, есть свои требования. В своих интервью ряд спортсменов говорят: а что тут такого? Ушел из российского гражданства, потом вернусь без проблем», - сказала Журова.
Она отметила, что спортсмены, которые уезжают из России, в большинстве случаев просто не готовы ждать, пока РФ допустят к Олимпийским играм.
«Ребята, которые уезжают за границу, говорят о том, что уезжают, потому что в России вот такая ситуация… Потому что у них должны быть возможности выступить в Олимпийских играх. Понятно, что никто из них с уверенностью не скажет, что, например, через полгода все это закончится и мы с гимном и флагом будем выступать на Олимпийских играх. По большому счету, они просто не готовы ждать. Весь вопрос в том, с какой интерпретацией те или иные спортсмены уезжают, и что они говорят при этом», - резюмировала Журова.
Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает «Радиоточка НСН».
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