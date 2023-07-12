«Приписали инициативу!»: Журова уточнила позицию по смене спортивного гражданства

Она отметила, что спортсмены, которые уезжают из России, в большинстве случаев просто не готовы ждать, пока РФ допустят к Олимпийским играм.

«Ребята, которые уезжают за границу, говорят о том, что уезжают, потому что в России вот такая ситуация… Потому что у них должны быть возможности выступить в Олимпийских играх. Понятно, что никто из них с уверенностью не скажет, что, например, через полгода все это закончится и мы с гимном и флагом будем выступать на Олимпийских играх. По большому счету, они просто не готовы ждать. Весь вопрос в том, с какой интерпретацией те или иные спортсмены уезжают, и что они говорят при этом», - резюмировала Журова.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает «Радиоточка НСН».

