Названы причины, по которым спортсмены из РФ выступают под другим флагом

«Что касается спортсменов, которые сейчас кто уезжает, кто нет… Если человек захочет, то он придумает что-то хитрое и уедет в другую страну, станет выступать под другим флагом. Есть фиктивный брак, есть другие способы… Не говорю, что так делают все. Но если кто-то понимает, что может занять первое место на Олимпиаде в ближайшие 2-3 года, а в течение более длительного периода шансов у него нет… Тогда может пойти на такой шаг. Другой вариант тоже может быть: ждать свою Олимпиаду, готовиться к ней, несмотря на все барьеры. Вот Светлана Журова только на четвертой своей Олимпиаде выиграла свою золотую медаль», - сказал Любимов.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН рассказала, что была сильно расстроена, когда узнала об отъезде конькобежек из России, сообщает «Радиоточка НСН».

