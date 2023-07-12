Названы причины, по которым спортсмены из РФ выступают под другим флагом
Если человек захочет участвовать в Олимпиаде, то он придумает что-то хитрое и уедет в другую страну, отметил в эфире НСН Александр Любимов.
Российские спортсмены готовы выступать под флагом другой страны в том случае, когда они уверенны, что могут занять первое место на Олимпиаде в ближайшие два-три года, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.
«Что касается спортсменов, которые сейчас кто уезжает, кто нет… Если человек захочет, то он придумает что-то хитрое и уедет в другую страну, станет выступать под другим флагом. Есть фиктивный брак, есть другие способы… Не говорю, что так делают все. Но если кто-то понимает, что может занять первое место на Олимпиаде в ближайшие 2-3 года, а в течение более длительного периода шансов у него нет… Тогда может пойти на такой шаг. Другой вариант тоже может быть: ждать свою Олимпиаду, готовиться к ней, несмотря на все барьеры. Вот Светлана Журова только на четвертой своей Олимпиаде выиграла свою золотую медаль», - сказал Любимов.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН рассказала, что была сильно расстроена, когда узнала об отъезде конькобежек из России, сообщает «Радиоточка НСН».
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