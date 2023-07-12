Тхэквондистка Иванова заявила, что россиян подталкивали к смене спортивного гражданства

«Действительно, ситуация сложная в моральном плане для каждого спортсмена. Хотя решение о смене гражданства или остаться и не участвовать в Олимпийских играх, хотя есть шанс, очень сложное. Если вспомнить ситуацию до 24 февраля 2022 года, мы же помним: и тогда были переходы, спортсмены уезжали выступать за сборные других стран – из-за высокой конкуренции в определенном виде спорта, или же по семейным обстоятельствам… И для нас это было нормальным фактом, который мы принимали», - указала она.

В свою очередь олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что еще в 2014 году предупреждала, что российских спортсменов «выдавят» под нейтральный статус.

«Я еще в 2014 году предупреждала, что нас всех ждет, когда только начались все эти допинговые расследования и дело Родченкова. Уже тогда я предполагала, что нас выдавят под нейтральный статус, и будут провоцировать наших спортсменов на смену гражданства, провоцируя и раскол в обществе. Было объективно понятно, что делается это все умышленно. Это готовилось, это была спланированная, растянутая на годы акция», - сказала Журова.

Ранее стало известно, что чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призер чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали в Союз конькобежцев РФ заявление о переходе в команду Казахстана, сообщает «Радиоточка НСН».

