Тхэквондистка Иванова заявила, что россиян подталкивали к смене спортивного гражданства
Сначала спортсмены РФ выступали без флага и гимна, потом «замаячил» нейтральный статус и костюмы без опознавательных знаков, отметила в эфире НСН Наталья Иванова.
Западные политтехнологи подталкивали российских спортсменов к смене спортивного гражданства, заявила российская тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, спортивный психолог Наталья Иванова в пресс-центре НСН.
«Ситуацию сейчас можно сравнить с трудовой миграцией. Люди отдают большую часть жизни спорту как профессии, это и доход, и вся жизнь – и если человек не может реализоваться, человек будет искать другие варианты. После 24 февраля то, что раньше было нормой, стало недопустимо… Есть понятие «окно Овертона». Западные политтехнологи подводили наших спортсменов к этому решению постепенно: сначала без флага и гимна, потом еще раз, потом замаячил нейтральный статус и костюмы без опознавательных знаков. Теперь речь идет о политической декларации, которую надо подписать или даже сменить спортивное гражданство. И получается: или ты отказываешься поддерживать свою страну, или ты уезжаешь», - сказала Иванова.
Она отметила, что до начала спецоперации на Украине российские спортсмены также уезжали выступать за сборные других стран по разным обстоятельствам. По словам Ивановой, раньше это был нормальный фактор, который принимали.
«Действительно, ситуация сложная в моральном плане для каждого спортсмена. Хотя решение о смене гражданства или остаться и не участвовать в Олимпийских играх, хотя есть шанс, очень сложное. Если вспомнить ситуацию до 24 февраля 2022 года, мы же помним: и тогда были переходы, спортсмены уезжали выступать за сборные других стран – из-за высокой конкуренции в определенном виде спорта, или же по семейным обстоятельствам… И для нас это было нормальным фактом, который мы принимали», - указала она.
В свою очередь олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что еще в 2014 году предупреждала, что российских спортсменов «выдавят» под нейтральный статус.
«Я еще в 2014 году предупреждала, что нас всех ждет, когда только начались все эти допинговые расследования и дело Родченкова. Уже тогда я предполагала, что нас выдавят под нейтральный статус, и будут провоцировать наших спортсменов на смену гражданства, провоцируя и раскол в обществе. Было объективно понятно, что делается это все умышленно. Это готовилось, это была спланированная, растянутая на годы акция», - сказала Журова.
Ранее стало известно, что чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призер чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали в Союз конькобежцев РФ заявление о переходе в команду Казахстана, сообщает «Радиоточка НСН».
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