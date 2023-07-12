Журова: Мировой рекорд в Играх дружбы нужно поощрять вознаграждением

«Президент РФ Владимир Путин анонсировал Игры дружбы, подписал указ. Государство должно эти Игры приравнять к Олимпийским. Награды и премии нужно отдельно выделить. Если на Олимпиаде установление мировых рекордов не поощряется никаким образом, то у нас оно должно поощряться дополнительным денежным вознаграждением – для мотивации спортсменов к выступлению, а спортсменов из других стран – к участию. Тогда больше спортсменов приедет, пусть даже без Европы, Северной Америки и Японии/Кореи. Будут спортсмены из Латинской Америки, Африки, стран Азии, а это уже больше, чем полмира, будет серьезная конкуренция. Думаю, тогда будет представительство достаточно серьезное. Уверена, что будут страны ШОС и БРИКС», - сказала Журова.

Ранее, 16 июня, Путин объявил о решении проводить в России Игры дружбы с участием сильнейших спортсменов мира. В сентябре 2024 года в Москве состоятся летние Игры дружбы. Зимние организуют не ранее 2026 года в Сочи, сообщает «Радиоточка НСН».

