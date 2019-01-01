Милонов: Туристам нужны гарантии от краха туркомпаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением в ближайшее время учредить государственную туристическую компанию. На пресс-конференции НСН парламентарий, провел аналогию с банками, акционерными обществами с госучастием. По мнению Милонова в секторе туризма такие туроператоры тоже нужны.

«Договор с турфирмой - это как вклад, который человек делает, рассчитывая получить определённый продукт. И я уверен, что в стране должен быть госоператор, который может быть, предлагал бы отдых не во всех странах, но человек должен быть уверен, что получит всё, что ему обещано. Слишком много операторов – однодневок развалилось, испортив людям отпуск», - считает Милонов.

Депутат Госдумы добавил, что человек, приходя к госоператору, будет уверен, что фирма его не обманет и завтра не обанкротиться.

