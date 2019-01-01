В Госдуме рассказали об источниках финансирования государственного туроператора

Идея создания государственного туроператора не потребует от государства больших затрат. Об этом на пресс-конференции НСН заявил автор идеи, депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Уверен, что особых затрат не потребуется, государство может войти в уставной капитал, точно также, как и инвесторы. Мне кажется, что они с радостью поучаствуют в проекте, потому что будут знать, что доверие на несколько голов выше, чем к большинству других туркомпаний», - уверен парламентарий.

Государственная туристическая компания, как поясняет НСН свою инициативу, позволит россиянам избежать проблем, связанных с банкротством некоторых фирм.

Милонов направил свое предложение премьер-министру Дмитрию Медведеву. Депутат считает, что оптимальным форматом для такой структуры будет акционерное общество, в котором государственное присутствие составит 51%.

