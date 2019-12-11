11.12.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности»

2019 год отметился пугающей статистикой степени закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более половины своих доходов за кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 триллиона рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан. Тем не менее, правительство планирует бороться со сложившейся ситуацией. Так, в Минэкономразвитии намерены сократить к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доход за кредиты, до 10%. В Центробанке также обратили внимание на эту проблему, в связи, с чем в 2020 году обязательные платежи могут вырасти почти на 5%.

Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» Общероссийского Народного Фронта подготовил обновление карты закредитованности россиян. И подводя промежуточные итоги года, их эксперты впервые представят актуальную статистику кредитной нагрузки российских семей в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

В ходе пресс-конференции, её участники подведут итоги года по закредитованности россиян, расскажут о последствиях сложившейся ситуации, а также дадут прогнозы на 2020 год.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев;

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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