ОНФ: Зарплатам не угнаться за ростом кредитов

При этом, она отметила, что при наблюдении за кредитной и сберегательной активностью россиян, видно, что у них «есть ограниченный запас по этой долговой нагрузке». Также кредитование становится все более долгосрочным, что связано со снижением долговой просрочки. В зоне риска, обычно, находятся те потребители, которые наращивают обязательства за короткий период и «добирают» кредиты в течение года.

Руководитель проекта «За права заемщиков» отмечает, что необходимо ввести «серьезный ограничитель» для таких участниках, которые злоупотребляют и увеличивают лимиты гораздо выше рынка.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предупредил, что ограничения в кредитовании могут увеличить теневой сегмент российской экономики.



