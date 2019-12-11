ОНФ: Зарплатам не угнаться за ростом кредитов
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
Сейчас половина российских заемщиков отдают на платежи по кредитам свыше половины своих ежемесячных доходов. Всемирный банк называет закредитованность населения России – одной из главных угроз экономике страны.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что кредиты растут гораздо быстрее заработных плат.
«С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66%. За тот же период размер средней начисленной заработной платы вырос только на 53%», - сказала Лазарева.
При этом, она отметила, что при наблюдении за кредитной и сберегательной активностью россиян, видно, что у них «есть ограниченный запас по этой долговой нагрузке». Также кредитование становится все более долгосрочным, что связано со снижением долговой просрочки. В зоне риска, обычно, находятся те потребители, которые наращивают обязательства за короткий период и «добирают» кредиты в течение года.
Руководитель проекта «За права заемщиков» отмечает, что необходимо ввести «серьезный ограничитель» для таких участниках, которые злоупотребляют и увеличивают лимиты гораздо выше рынка.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предупредил, что ограничения в кредитовании могут увеличить теневой сегмент российской экономики.
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