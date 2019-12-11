Банкир: Ограничения в кредитовании увеличат теневой экономический сегмент
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан. Правительство планирует изменить. Например, в Минэкономразвития намерены сократить до 10% к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты.
При этом, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что рынок кредитования продолжит свое развитие, но властям необходимо внимательнее отнестись к вводимым мерам, что бы не допустить роста теневого сегмента.
«Я безнадежный оптимист, поэтому я полагаю, что рынок кредитования будет развиваться. Важно осмыслить все те риски и сложности, высокую долговую нагрузку, которые имеют место быть. Важно также чтобы не принимались скоропалительные решения ограничительного порядка, которые создают риск выталкивания в теневой сегмент, что очень опасно. Потому что если есть жизненный спрос в силу обстоятельств, люди все равно будут кредитоваться, просто мы не будем иметь полной картины. У нас и так часть экономики в теневой сфере находится. Поэтому этот риск нужно серьезно оценивать», - сказал Тосунян.
Ранее в эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев заявил, что в целом портфель долгов россиян составляет около 17 трлн рублей. При этом, уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учета равен приблизительно 700 млрд – это около 5% от всех долгов.
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