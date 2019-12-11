Банкир: Ограничения в кредитовании увеличат теневой экономический сегмент

При этом, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что рынок кредитования продолжит свое развитие, но властям необходимо внимательнее отнестись к вводимым мерам, что бы не допустить роста теневого сегмента.

«Я безнадежный оптимист, поэтому я полагаю, что рынок кредитования будет развиваться. Важно осмыслить все те риски и сложности, высокую долговую нагрузку, которые имеют место быть. Важно также чтобы не принимались скоропалительные решения ограничительного порядка, которые создают риск выталкивания в теневой сегмент, что очень опасно. Потому что если есть жизненный спрос в силу обстоятельств, люди все равно будут кредитоваться, просто мы не будем иметь полной картины. У нас и так часть экономики в теневой сфере находится. Поэтому этот риск нужно серьезно оценивать», - сказал Тосунян.

Ранее в эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев заявил, что в целом портфель долгов россиян составляет около 17 трлн рублей. При этом, уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учета равен приблизительно 700 млрд – это около 5% от всех долгов.

