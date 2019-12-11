Коллекторы рассказали, в каких сферах больше всего просрочек по кредитам
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
Статистика закредитованности россиян по 2019 году грозит экономической стагнацией, считают во Всемирном банке. Каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей.
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в беседе с НСН заявил, что в целом портфель долгов россиян составляет около 17 трлн рублей. При этом, уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учета равен приблизительно 700 млрд – это около 5% от всех долгов.
«Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит [в стране], прежде всего – автокредиты (17%), кредитных карт (14%). Потребительские кредиты сократились с 82% до 68% в нашей работе, ипотечные – год назад это было 1.2%, сейчас осталась ровно половина – 0,6%», - сказал Мехтиев.
Кроме того, он отметил, что доля долгов по линии ЖКХ, в работе коллекторских агентств, всегда была мала.
«Хотя долги по ЖКХ составляют практически такую же сумму как просроченные долги по банковским кредитам и микрозаймовым организациям – более 1 трлн рублей», - уточнил спикер.
Ранее руководитель проекта Евгения Лазарева в эфире НСН рассказала, в каких регионах самый высокий рост просроченной задолженности.
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