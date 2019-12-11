Стали известны самые закредитованные регионы России
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан.
Проект «За права заёмщиков» Общероссийского Народного Фронта подготовил обновление карты закредитованности россиян. Руководитель проекта Евгения Лазарева в эфире НСН, подводя промежуточные итоги года, впервые представила актуальную статистику кредитной нагрузки российских семей в регионах.
«В региональном разрезе по уровню закредитованности традиционно лидирует Калмыкия, Тыва, чуть выше 40% уровень закредитованности сохраняется в Чувашии, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. А в третьем квартале вошла еще и Ленинградская область… Например, средняя задолженность домохозяйств Тывы сегодня составляет 372 тыс рублей и уровень закредитованности рекордный – 63%, что составляет 2/3 зарплаты», - рассказала Лазарева.
Всемирный банк называет закредитованность населения России – одной из главных угроз экономике страны. В Минэкономразвития намерены сократить до 10% к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты.
Ранее, Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что закредитованность жителей России растёт, однако просрочки по кредитам снижаются.
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